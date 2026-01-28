Beyond Brazilian Stories au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

Porté par une énergie irrésistible, Beyond Brazilian Stories propose un voyage musical entre traditions brésiliennes et jazz contemporain.

Né de la rencontre entre Mathieu Bélis et Stéphane Dardour, initiés aux musiques du Brésil par Philippe Baden Powell, le projet s’enrichit rapidement d’un quintet audacieux mêlant saxophone, batterie, chant et flûte.

Entre relectures de grands compositeurs brésiliens et compositions originales, le groupe crée un univers à la fois chaleureux, inventif et virtuose. Leur nouvel album O ritmo do sonho (octobre 2025) a été salué comme « Révélation » par Jazz Magazine.

Stéphane Dardour – Contrebasse

Mathieu Bélis – Fender Rhodes, Orgue Hammond, Piano

David Florsch – Saxophone soprano, Saxophone ténor

Äulne – Flûtes, Voix

Louis Bao Lao – Batterie & percussions

Beyond Brazilian Stories : une explosion de Samba Jazz Fusion !

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



