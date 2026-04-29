Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac

Cognac

Beyond the Blues | Cognac Blues Passions

rue de la Richonne Hennessy Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Entre soul, rhythm’n’blues et influences contemporaines, Ina Forsman construit un univers riche et personnel, où tradition et modernité dialoguent avec élégance. Elle inaugure la scène Beyond the Blues au cœur historique de la Maison Hennessy.

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rue de la Richonne Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

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English :

Between soul, rhythm’n’blues and contemporary influences, Ina Forsman builds a rich and personal universe, where tradition and modernity dialogue with elegance. She inaugurates the Beyond the Blues stage in the historic heart of Maison Hennessy.

L’événement Beyond the Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac