Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac
Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
Beyond the Blues | Cognac Blues Passions
rue de la Richonne Hennessy Cognac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Entre groove puissant et interprétation sincère, chaque performance de Lebron Johnson devient un véritable moment de partage. A découvrir sur la scène Beyond the Blues au cœur historique de la Maison Hennessy.
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rue de la Richonne Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
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English :
Between powerful groove and sincere interpretation, each Lebron Johnson performance becomes a true moment of sharing. To be discovered on the Beyond the Blues stage in the historic heart of Maison Hennessy.
L’événement Beyond the Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac
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