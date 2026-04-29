Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac

Cognac

Beyond the Blues | Cognac Blues Passions

rue de la Richonne Hennessy Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Entre groove puissant et interprétation sincère, chaque performance de Lebron Johnson devient un véritable moment de partage. A découvrir sur la scène Beyond the Blues au cœur historique de la Maison Hennessy.

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rue de la Richonne Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

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English :

Between powerful groove and sincere interpretation, each Lebron Johnson performance becomes a true moment of sharing. To be discovered on the Beyond the Blues stage in the historic heart of Maison Hennessy.

L’événement Beyond the Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac