Béziers

BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL

Place du Forum Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.

Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.

Une immersion captivante dans le Béziers médiéval.

Réservation obligatoire. .

Place du Forum Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Discover Béziers through the history of the Trencavel family, powerful lords of the Middle Ages.

L’événement BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34