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BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers

BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Place du Forum

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : 9 9 9

Béziers

BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL

Place du Forum Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-25

Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.
Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.
Une immersion captivante dans le Béziers médiéval.
Réservation obligatoire.   .

Place du Forum Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36  accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Discover Béziers through the history of the Trencavel family, powerful lords of the Middle Ages.

L’événement BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

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