BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers
BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers mardi 21 juillet 2026.
Béziers
BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL
Place du Forum Béziers Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-25
Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.
Découvrez Béziers à travers l’histoire de la famille Trencavel, puissants seigneurs du Moyen-Âge.
Une immersion captivante dans le Béziers médiéval.
Réservation obligatoire. .
Place du Forum Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English :
Discover Béziers through the history of the Trencavel family, powerful lords of the Middle Ages.
L’événement BÉZIERS AU TEMPS DES TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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