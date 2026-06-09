BÉZIERS CRIMINELLE L’AUTRE VISAGE DE LA CITÉ DE RIQUET Béziers

Béziers

BÉZIERS CRIMINELLE L’AUTRE VISAGE DE LA CITÉ DE RIQUET

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez découvrir Béziers avec une visite mêlant histoire et criminologie le tout avec une pointe gastronomique. Osez affronter l’autre côté de la ville… Réservez votre place dès maintenant !

10h Rendez-vous avec votre guide

Derrière les monuments et le soleil, les légendes criminelles. Découvrez les secrets et les drames oubliés qui ont marqué l’âme de la ville. Une visite guidée fascinante à travers les ruelles sombres. Loin de l’éclat des allées Paul Riquet, nous vous invitons à plonger dans les secret et les drames oubliés qui ont marqué l’âme de la ville. Laissez-vous guider, là où les murs murmurent encore des histoires de trahisons, de crimes passionnels et de destins brisés. De l’élégance des boulevards jusqu’aux murs froids de l’ancienne prison, suivez le fil d’un passé occulte que les livres d’histoire préfèrent parfois oublier.

12h Déjeuner au Bistro de la Prison

C’était une maison d’arrêt sous-préfectorale mais elle prit de l’importance en 1939 grâce à la guillotine. En effet par un décret-loi du 24 juin 1939, la Maison d’arrêt de Béziers accueille la guillotine pour les trois départements, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales. Neuf prisonniers y ont étés exécutés. Les dernières exécutions ont eu lieu en 1949, celles de deux jeunes garçons, René-Antoine Fournial et Elie Hubert Véves.

Le surpeuplement était constant, prévu pour 48 places, le nombré n’était jamais en dessous de 100, allant même jusqu’à 300 détenus. Le lieu a été désaffecté en 2009 suite à l’ouverture de la nouvelle prison.

Six mois après la fermeture, Roschdy Zem y a tourné son film Omar m’a tuer .

14h Animations MARTROR

Profitez des animations mises en place par la ville pour MARTROR La Fèsta dels Mórts .

Cette fête rituelle et festive perpétue la tradition occitane et symbolise le cycle de la vie et de la mort. Loin d’être morbide, c’est tout au contraire une fête joyeuse et émouvante aussi, qui permet de réfléchir au passage funeste et donne lieu à un grand charivari en ville ! Alors, il ne faudra surtout pas hésiter à suivre le cortège en famille ou entre amis, pour rire, chanter et danser ! .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Come and discover Béziers with a tour combining history and criminology, with a gastronomic touch. Dare to face the other side of the city… Reserve your place now!

L’événement BÉZIERS CRIMINELLE L’AUTRE VISAGE DE LA CITÉ DE RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34