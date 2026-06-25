Béziers

BÉZIERS LA REBELLE

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Découvrez Béziers sous un angle inédit à travers son esprit rebelle et résistant. Cette visite originale vous plonge au cœur des grandes insurrections qui ont forgé l’histoire et l’identité de la ville.

Découvrez Béziers sous un angle inédit à travers son esprit rebelle et résistant. De la mémoire du Seigneur Trencavel à la révolte des vignerons de 1907, en passant par les combats de Casimir Péret et de l’héroïque Jean Moulin, cette visite originale vous plonge au cœur des grandes insurrections qui ont forgé l’histoire et l’identité de la ville.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Discover Béziers from a unique perspective through its rebellious and defiant spirit. This original tour immerses you in the heart of the major uprisings that shaped the city’s history and identity.

L’événement BÉZIERS LA REBELLE Béziers a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34