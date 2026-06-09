Béziers

BÉZIERS NIGHT RUN VOL.2

57 avenue Valentin Duc Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Découvre Béziers by Night au 10KILL 10 km chrono solo ou relais, ambiance festive, médaille, bière et after-run !

Viens vivre Béziers by Night à l’occasion de la 2ᵉ édition du 10KILL !

Une soirée unique où le sport, la ville et la fête se réunissent pour célébrer le début de l’été dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme un 10 km urbain chronométré, accessible à tous les niveaux, à parcourir en solo ou en relais. Profite d’une expérience night run originale au cœur de la ville, avant de prolonger la soirée lors d’un after-run festif.

Pour tous les participants

Médaille finisher

Dotations pour chacun

1 bière ou 1 soft offert à l’arrivée

Food trucks & ambiance musicale après la course

Rendez-vous pour une soirée sportive, festive et inoubliable sous les lumières de Béziers ! .

57 avenue Valentin Duc Béziers 34500 Hérault Occitanie beziers.mediterranee.run@gmail.com

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English :

Discover Béziers by Night at the 10KILL: 10 km solo or relay time trial, festive atmosphere, medals, beer and after-run!

L’événement BÉZIERS NIGHT RUN VOL.2 Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34