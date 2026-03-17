Biathlon d’été RDV Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence

Biathlon d’été

RDV Office de Tourisme du Haut-Lignon 2d route de Tence Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

un adulte et un enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrir le biathlon l’été, c’est possible ! Troquez les skis contre une paire de baskets. Pas si facile de viser juste après avoir couru pour être le premier. Dès 7 ans.

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RDV Office de Tourisme du Haut-Lignon 2d route de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Discover biathlon in summer! Swap your skis for a pair of sneakers. It’s not so easy to aim after running to be first. Ages 7 and up.

L’événement Biathlon d’été Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon