Biathlon vert Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Biathlon vert

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Biathlon vert pour les familles / enfant dès 12 ans.

Pas besoin de conditions physiques particulières l’animateur s’adapte au groupe !

Bonne nouvelle, le pas de tir du biathlon est à l’ombre. Vous êtes à l’abri par fortes chaleurs.

Activité proposée par le village vacances Le Duchet. Informations et réservation 03 84 60 41 26. .

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biathlon vert

L’événement Biathlon vert Nanchez a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX