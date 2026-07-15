Biathlon vert Village vacances Le Duchet Nanchez
lundi 20 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Biathlon vert
Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Biathlon vert pour les familles / enfant dès 12 ans.
Pas besoin de conditions physiques particulières l’animateur s’adapte au groupe !
Bonne nouvelle, le pas de tir du biathlon est à l’ombre. Vous êtes à l’abri par fortes chaleurs.
Activité proposée par le village vacances Le Duchet. Informations et réservation 03 84 60 41 26. .
Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
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English : Biathlon vert
L’événement Biathlon vert Nanchez a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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