Boussac-Bourg

Bibilifou

Les martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout doucement elles sont imaginées, tout doucement le matériaux sont choisis, tout doucement elles roulent marchent et cliquettent. Avec leurs matières usagées, leurs formes sans normes et leurs fonctionnements sommaires, ces machines roulantes lentes s’appliquent à piquer la curiosité malgré leur inefficacité notoire et leur allure d’un autre temps.

Composés de rouages visibles aux sonorités naturelles, les individus mécaniques de Bilbilifou invitent tout le monde à suivre leurs mouvements en observant leurs déambulations chaotiques. Références à nos objets du quotidien et à nos jouets d’enfants, ces machines abouliques se contentent souvent d’elles-mêmes dans une mise en scène sans décor qui souligne avec simplicité leur inutilité féconde. .

Les martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibilifou

L’événement Bibilifou Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme