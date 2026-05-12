Boussac-Bourg

Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Cara’Mel est un duo ou un trio de musique de bal trad’/folk. Ses mélodies douces et envoûtantes ou endiablées rendent irrésistible l’envie de danser. Le son chaud de la clarinette avive le timbre clair de l’accordéon soutenu par les contre-chants de la flûte en une parfaite harmonie toute féminine qui ravira les danseurs. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

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English : Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk

L’événement Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Tourisme