Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk Boussac-Bourg
Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk Boussac-Bourg dimanche 21 juin 2026.
Boussac-Bourg
Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Cara’Mel est un duo ou un trio de musique de bal trad’/folk. Ses mélodies douces et envoûtantes ou endiablées rendent irrésistible l’envie de danser. Le son chaud de la clarinette avive le timbre clair de l’accordéon soutenu par les contre-chants de la flûte en une parfaite harmonie toute féminine qui ravira les danseurs. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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English : Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk
L’événement Théâtre d’or Musique de bal trad’/folk Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Tourisme
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