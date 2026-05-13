Boussac-Bourg

Stage d’improvisation clownesque

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

L’idée de cet atelier est de franchir un pas de plus vers cet état de jeu, la liberté, s’ouvrir à sa fragilité, son propre imaginaire, faire des erreurs, profiter du jeu individuel et collectif. Venez avec une tenue confortable, vêtements costumes variables. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 67 75 marolomarquize@hotmail.com

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English : Stage d’improvisation clownesque

L’événement Stage d’improvisation clownesque Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-13 par Creuse Tourisme