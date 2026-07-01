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AGENDA · Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire

mardi 21 juillet 2026 · Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Parc du château, devant la mairie
Ville
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc

Parc du château, devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Les bibliothécaires se posent le temps d’une matinée pour permettre aux enfants de venir écouter des histoires. Lectures à partir de 5 ans.   .

Parc du château, devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 

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English :

L’événement Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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