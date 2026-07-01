Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc

Parc du château, devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les bibliothécaires se posent le temps d’une matinée pour permettre aux enfants de venir écouter des histoires. Lectures à partir de 5 ans. .

Parc du château, devant la mairie Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS