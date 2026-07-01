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AGENDA · Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire

mardi 21 juillet 2026 · Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
1 Place Aristide Briand
Ville
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châteauneuf-sur-Loire

Biblio’parc

1 Place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La bibliothèque vient à votre rencontre au parc du château
Les bibliothécaires se posent le temps d’une matinée dans le parc du château pour permettre aux enfants de venir écouter des histoires ou à leur parent de leur lire un bon livre.
Lectures d’histoires à partir de 5 ans. Accueil libre et moment de partage.   .

1 Place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 

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English :

The library is coming to meet you at the castle park

L’événement Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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