Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire
mardi 21 juillet 2026 · Châteauneuf-sur-Loire
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Loire
Biblio’parc
1 Place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La bibliothèque vient à votre rencontre au parc du château
Les bibliothécaires se posent le temps d’une matinée dans le parc du château pour permettre aux enfants de venir écouter des histoires ou à leur parent de leur lire un bon livre.
Lectures d’histoires à partir de 5 ans. Accueil libre et moment de partage. .
1 Place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37
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English :
The library is coming to meet you at the castle park
L’événement Biblio’parc Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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