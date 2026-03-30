Le temps d’une journée, la médiathèque devient un grand lieu de rencontre et

de création pour célébrer les combats d’aujourd’hui et inventer demain.

Féminismes, écologie, migrations et exils, LGBTQIA+, culture sourde…

Ici, on s’exprime, on joue et on s’amuse ensemble, parce que la joie est une

force pour changer les choses !

Petit·es et

grand·es, Sourd·es et Entendant·es, partageons ce moment festif en Langue

des Signes Française (LSF) et en français, aux côtés des bibliothécaires

Sourd·es et Entendant·es, en présence d’interprètes LSF/FR !

AU PROGRAMME

(En cours

d’élaboration – sous réserve de modification)

MATIN

Heure du conte : Une lecture bilingue (LSF/FR) avec les bibliothécaires des Pôles Sourds d’André Malraux (6e) et James Baldwin (19e) pour imaginer un monde plus ouvert — Pour les 3-6 ans.

Spectacle « Grotesque » : Un spectacle visuel et rigolo où une danseuse se transforme sous vos yeux en créatures fantastiques — Dès 5 ans .

APRÈS-MIDI

Conférences et rencontres thématiques :

Écologie : « L’écologie aujourd’hui : pour qui ? » par Mouttou Sagadevin (justice sociale et inclusion).

« L’écologie aujourd’hui : pour qui ? » par (justice sociale et inclusion). Culture Sourde et LSF : « Ce que j’ai voulu dire... » quand le français et la LSF se rencontrent. avec Katia Pothin (LSF ON AIR) et Sandra Recollon (regardscroisés_LSF). Échange interactif.

« Ce que j’ai voulu dire... » quand le français et la LSF se rencontrent. avec (LSF ON AIR) et (regardscroisés_LSF). Échange interactif. Migrations et exils : « Les personnes migrantes : qui sont-elles ? » par Ezra Babin . Une adaptation en direct du format vidéo SIGNCAST (les_mains_qui_partagent)

« Les personnes migrantes : qui sont-elles ? » par . Une adaptation en direct du format vidéo SIGNCAST (les_mains_qui_partagent) LGBTQIA+ : Enjeux de visibilité et luttes pour la reconnaissance au sein de la communauté sourde.

Enjeux de visibilité et luttes pour la reconnaissance au sein de la communauté sourde. Féminismes : Tour d’horizon des combats pour l’égalité et l’émancipation des femmes Sourdes.

Ateliers créatifs :

Atelier Écologie : Création d’un mur d’expression au Posca sur les baies vitrées de la médiathèque.

Création d’un mur d’expression au Posca sur les baies vitrées de la médiathèque. Atelier Culture Sourde : Réalisation du drapeau sourd en mosaïque.

Réalisation du drapeau sourd en mosaïque. Atelier Migrations et Exils : Pliages en origami pour le mobile des migrations.

Pliages en origami pour le mobile des migrations. Atelier Fanzines : Création de micro-éditions indépendantes et engagées.

Jeux vidéos et jeux société : Défiez vos ami.es sur

une sélection de jeux de société engagés et de jeux vidéo thématiques.

Spectacle « Grotesque » : Un spectacle visuel et rigolo où une danseuse se transforme sous vos yeux en créatures fantastiques — Cie PM — Dès 5 ans .

SOIRÉE

Apéro convivial : Pour prolonger les échanges, faire

connaissance et finir la journée ensemble.

Envie de faire bouger les lignes dans la bonne humeur ? Les 5 bibliothèques Pôles Sourds de la Ville de Paris s’unissent de nouveau pour vous proposer la 7e édition de Bibliopi en fête : « Secoue ton monde ! » à la médiathèque James Baldwin (19e).

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris



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