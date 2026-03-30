Bibliopi en fête 7 « Secoue ton monde ! » Médiathèque James Baldwin Paris
Bibliopi en fête 7 « Secoue ton monde ! » Médiathèque James Baldwin Paris samedi 6 juin 2026.
Le temps d’une journée, la médiathèque devient un grand lieu de rencontre et
de création pour célébrer les combats d’aujourd’hui et inventer demain.
Féminismes, écologie, migrations et exils, LGBTQIA+, culture sourde…
Ici, on s’exprime, on joue et on s’amuse ensemble, parce que la joie est une
force pour changer les choses !
Petit·es et
grand·es, Sourd·es et Entendant·es, partageons ce moment festif en Langue
des Signes Française (LSF) et en français, aux côtés des bibliothécaires
Sourd·es et Entendant·es, en présence d’interprètes LSF/FR !
AU PROGRAMME
(En cours
d’élaboration – sous réserve de modification)
MATIN
Heure du conte : Une lecture bilingue (LSF/FR) avec les bibliothécaires des Pôles Sourds d’André Malraux (6e) et James Baldwin (19e) pour imaginer un monde plus ouvert — Pour les 3-6 ans.
Spectacle « Grotesque » : Un spectacle visuel et rigolo où une danseuse se transforme sous vos yeux en créatures fantastiques — Dès 5 ans .
APRÈS-MIDI
Conférences et rencontres thématiques :
- Écologie : « L’écologie aujourd’hui : pour qui ? » par Mouttou Sagadevin (justice sociale et inclusion).
- Culture Sourde et LSF : « Ce que j’ai voulu dire... » quand le français et la LSF se rencontrent. avec Katia Pothin (LSF ON AIR) et Sandra Recollon (regardscroisés_LSF). Échange interactif.
- Migrations et exils : « Les personnes migrantes : qui sont-elles ? » par Ezra Babin. Une adaptation en direct du format vidéo SIGNCAST (les_mains_qui_partagent)
- LGBTQIA+ : Enjeux de visibilité et luttes pour la reconnaissance au sein de la communauté sourde.
- Féminismes : Tour d’horizon des combats pour l’égalité et l’émancipation des femmes Sourdes.
Ateliers créatifs :
- Atelier Écologie : Création d’un mur d’expression au Posca sur les baies vitrées de la médiathèque.
- Atelier Culture Sourde : Réalisation du drapeau sourd en mosaïque.
- Atelier Migrations et Exils : Pliages en origami pour le mobile des migrations.
- Atelier Fanzines : Création de micro-éditions indépendantes et engagées.
Jeux vidéos et jeux société : Défiez vos ami.es sur
une sélection de jeux de société engagés et de jeux vidéo thématiques.
Spectacle « Grotesque » : Un spectacle visuel et rigolo où une danseuse se transforme sous vos yeux en créatures fantastiques — Cie PM — Dès 5 ans .
SOIRÉE
Apéro convivial : Pour prolonger les échanges, faire
connaissance et finir la journée ensemble.
Envie de faire bouger les lignes dans la bonne humeur ? Les 5 bibliothèques Pôles Sourds de la Ville de Paris s’unissent de nouveau pour vous proposer la 7e édition de Bibliopi en fête : « Secoue ton monde ! » à la médiathèque James Baldwin (19e).
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris
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