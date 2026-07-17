Bibliothèque de la Société archéologique de Vendôme, Hôtel du Saillant, Vendôme

Informations pratiques

Bibliothèque de la Société archéologique de Vendôme 19 et 20 septembre Hôtel du Saillant Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photos du XIXᵉ siècle: « Vendôme à la Belle Epoque ».

Hôtel du Saillant 47/49 rue Poterie 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Construit au XVe siècle par la famille du Bellay, l’ancien hôtel du Saillant à l’époque, faisait partie du lycée Ronsard, le rez-de-chaussée était occupé par deux salles d’étude réservées aux internes filles. Au premier étage se trouvaient les chambres de l’infirmerie, à laquelle on accédait par l’annexe à gauche du bâtiment principal.

Actuellement il abrite l’Office du Tourisme de Vendôme et au 1er étage le local de l’association « Images et Sons en Vendômois » avec une photothèque de plus de 45000 documents iconographiques.

Exposition de photos du XIXᵉ siècle: « Vendôme à la Belle Epoque ».

©ville de Vendôme