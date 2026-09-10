Bibliothèque de Mons-en-Barœul : MARGUERITE & NOUS – Le Spectacle, Bibliothèque de Mons-en-Baroeul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Bibliothèque de Mons-en-Barœul : MARGUERITE & NOUS – Le Spectacle Samedi 19 septembre, 18h15 Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Nord

A partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

A partir d’archives d’entretiens avec Marguerite YOURCENAR, les artistes Amandine DHEE et Marie MERK MAZINGARBE inventent un dialogue stimulant avec la grande dame sur les thèmes qui leur tiennent à cœur : les relations femmes/hommes, le couple, la famille, la notion de liberté…

L’occasion de (re)découvrir l’écrivaine dans ses prises de positions originales sur de nombreux sujets, et de les confronter à nos questionnements contemporains. Ce spectacle alterne la lecture d’archives, des chants d’horizons variés, de la harpe celtique, et des extraits de romans d’Amandine DHEE. Un moment pour nous inviter à réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous voulons pour demain, avec intelligence et… humour !

Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Fort de Mons-en-Barœul – Rue de Normandie 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03.20.19.11.11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.19.11.11 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}] Métro Ligne 2, Station Fort de Mons

Bus Ligne 13, Arrêt Bourgogne

A partir d’archives d’entretiens avec Marguerite YOURCENAR, les artistes Amandine DHEE et Marie MERK MAZINGARBE inventent un dialogue stimulant avec la grande dame.

D.R