Bibliothèque de Mons-en-Barœul : Partez à la découverte de la ville en compagnie de personnalités, Bibliothèque de Mons-en-Baroeul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Bibliothèque de Mons-en-Barœul : Partez à la découverte de la ville en compagnie de personnalités Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Nord

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Bibliothèque vous invite dans ses locaux à un jeu de piste en compagnie des grandes figures monsoises, mais aussi autour des personnalités ayant donné leur nom à divers lieux emblématiques de notre ville.

Qui était Jeanne PARMENTIER ?

En quelle année a été écrit « Le Petit Prince » ?

De quel pays Salvador ALLENDE était-il président ?

Venez jouer avec nous pour (re)découvrir Mons-en-Barœul.

Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Fort de Mons-en-Barœul – Rue de Normandie 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03.20.19.11.11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/ Métro Ligne 2, Station Fort de Mons

Bus Ligne 13, Arrêt Bourgogne

La Bibliothèque vous invite dans ses locaux à un jeu de piste en compagnie des grandes figures monsoises, mais aussi autour des personnalités ayant donné leur nom à divers lieux emblématiques.

©Bibliothèque de Mons-en-Barœul