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Bibliothèque de Mons-en-Barœul : Partez à la découverte de la ville en compagnie de personnalités, Bibliothèque de Mons-en-Baroeul, Mons-en-Barœul

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de Mons-en-Baroeul · Mons-en-Barœul

Bibliothèque de Mons-en-Barœul : Partez à la découverte de la ville en compagnie de personnalités, Bibliothèque de Mons-en-Baroeul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Mons-en-Baroeul
Adresse
Fort de Mons-en-Barœul - Rue de Normandie 59370 Mons-en-Baroeul
Ville
59370 Mons-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
A partir de 8 ans

Bibliothèque de Mons-en-Barœul : Partez à la découverte de la ville en compagnie de personnalités Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Nord

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Bibliothèque vous invite dans ses locaux à un jeu de piste en compagnie des grandes figures monsoises, mais aussi autour des personnalités ayant donné leur nom à divers lieux emblématiques de notre ville.

  • Qui était Jeanne PARMENTIER ?
  • En quelle année a été écrit « Le Petit Prince » ?
  • De quel pays Salvador ALLENDE était-il président ?

Venez jouer avec nous pour (re)découvrir Mons-en-Barœul.

Bibliothèque de Mons-en-Baroeul Fort de Mons-en-Barœul – Rue de Normandie 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03.20.19.11.11 https://monsenbaroeul.bibenligne.fr/ Métro Ligne 2, Station Fort de Mons
Bus Ligne 13, Arrêt Bourgogne
La Bibliothèque vous invite dans ses locaux à un jeu de piste en compagnie des grandes figures monsoises, mais aussi autour des personnalités ayant donné leur nom à divers lieux emblématiques.

©Bibliothèque de Mons-en-Barœul

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