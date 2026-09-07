Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme – En autonomie, Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme – En autonomie 19 et 20 septembre Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Découvrez l’héritage architectural de Mons-en-Barœul, en partant sur les traces de Gabriel PAGNERRE (1874-1939) grâce à un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois. Lauréat du Budget participatif – 2024, inauguré en 2025, ce projet, porté avec passion par des habitants et soutenu par la municipalité, vous invite à redécouvrir notre patrimoine architectural à travers le regard et les réalisations de cet architecte hors-norme qui a durablement marqué notre ville.

Gabriel PAGNERRE fut un architecte prolifique et novateur, dont le style a évolué au fil des époques, embrassant l’Art Nouveau, l’Art Déco, puis le Modernisme. Ses constructions à Mons-en-Barœul, où il installa son premier cabinet, témoignent d’une recherche constante d’esthétisme et de fonctionnalité, mêlant inspirations régionalistes et innovations techniques. De la remarquable Villa Saint-Luc au Vert Cottage, en passant par de nombreuses maisons individuelles et ensembles sis rue du Général de Gaulle, rue Pasteur ou encore rue Désiré Courcot.

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Parcours PAGNERRE, un architecte hors norme 8 Rue du Quesnelet Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France https://www.monsenbaroeul.fr/redecouvrir-mons-en-baroeul/decouvrir-mons-en-samusant/parcours-pagnerre [{« link »: « https://www.monsenbaroeul.fr/redecouvrir-mons-en-baroeul/decouvir-mons-en-samusant/parcours-pagnerre »}, {« link »: « https://www.monsenbaroeul.fr/redecouvrir-mons-en-baroeul/decouvrir-mons-en-samusant/parcours-pagnerre »}] Découvrez l’héritage architectural de Mons-en-Barœul, en partant sur les traces de Gabriel PAGNERRE (1874-1939) grâce à un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois. Lauréat du Budget participatif – 2024, inauguré en 2025, ce projet, porté avec passion par des habitants et soutenu par la municipalité, vous invite à redécouvrir notre patrimoine architectural à travers le regard et les réalisations de cet architecte hors-norme qui a durablement marqué notre ville.

Gabriel PAGNERRE fut un architecte prolifique et novateur, dont le style a évolué au fil des époques, embrassant l’Art Nouveau, l’Art Déco, puis le Modernisme. Ses constructions à Mons-en-Barœul, où il installa son premier cabinet, témoignent d’une recherche constante d’esthétisme et de fonctionnalité, mêlant inspirations régionalistes et innovations techniques. De la remarquable Villa Saint-Luc au Vert Cottage, en passant par de nombreuses maisons individuelles et ensembles sis rue du Général de Gaulle, rue Pasteur ou encore rue Désiré Courcot.

Découvrez l’héritage architectural de Mons-en-Barœul, en partant sur les traces de Gabriel PAGNERRE (1874-1939) grâce à un parcours pédestre dédié à l’œuvre de l’architecte monsois.

©Thomas SANCHEZ