Visite guidée de la Villa Oniri, Villa Oniri, Mons-en-Barœul
samedi 19 septembre 2026 · Villa Oniri · Mons-en-Barœul
Informations pratiques
Visite guidée de la Villa Oniri Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Villa Oniri Nord
Visites commentées de 50 min pour des groupes de 12 personnes sur réservation. A partir de 12 ans. Non accessible aux personnes à mobilités réduites. Présentation de la Carte d’identité obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite intimiste. Elle sera pour lui l’occasion de vous évoquer l’histoire des styles décoratifs du milieu du XVIIIème siècle à nos jours, la technique du pochoir, ainsi que les outils et matériaux qui composent un vitrail.
Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de Lille.
Villa Oniri 8 Rue du Quesnelet 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 59 57 94 00 https://reservation.lilletourism.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/ »}] Métro Ligne 2, Station Mairie de Mons + 5 min de marche
Bus Ligne 13, Arrêt Montesquieu
Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite Elle à…
©Jonathan CREUS
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