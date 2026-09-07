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Visite guidée de la Villa Oniri, Villa Oniri, Mons-en-Barœul

samedi 19 septembre 2026 · Villa Oniri · Mons-en-Barœul

Visite guidée de la Villa Oniri, Villa Oniri, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Villa Oniri
Adresse
8 Rue du Quesnelet 59370 Mons-en-Baroeul
Ville
59370 Mons-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Visites commentées de 50 min pour des groupes de 12 personnes sur réservation. A partir de 12 ans. Non accessible aux personnes à mobilités réduites. Présentation de la Carte d’identité obligatoire.

Visite guidée de la Villa Oniri Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Villa Oniri Nord

Visites commentées de 50 min pour des groupes de 12 personnes sur réservation. A partir de 12 ans. Non accessible aux personnes à mobilités réduites. Présentation de la Carte d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite intimiste. Elle sera pour lui l’occasion de vous évoquer l’histoire des styles décoratifs du milieu du XVIIIème siècle à nos jours, la technique du pochoir, ainsi que les outils et matériaux qui composent un vitrail.

Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de Lille.

Villa Oniri 8 Rue du Quesnelet 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 59 57 94 00 https://reservation.lilletourism.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/ »}] Métro Ligne 2, Station Mairie de Mons + 5 min de marche
Bus Ligne 13, Arrêt Montesquieu
Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite Elle à…

©Jonathan CREUS

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