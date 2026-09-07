Visite de l’église Saint-Jean-Bosco, L’église Saint-Jean-Bosco, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jean-Bosco 19 et 20 septembre L’église Saint-Jean-Bosco Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec l’extension de Mons-en-Barœul, une nouvelle paroisse est créée en 1954, la chapelle devenant trop petite, sous l’insistance de l’abbé SION une seconde église va être conçue par l’architecte Jean WILLLERVAL. Cette église, d’un style très moderniste, représente la « tente du Seigneur dans le désert ». Elle sera consacrée par le Cardinal LIENART, évêque de Lille, le 22 mars 1964.

Partenariat entre la Paroisse Marthe et Marie en Baroeul et la Ville de Mons-en-Baroeul.

L’église Saint-Jean-Bosco 34 Boulevard Alphonse Gayet 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 0320046161 https://paroissemonsenbaroeul.fr/ Métro Ligne 2, Station Mairie de Mons + 9 min de marche

Bus Ligne 13, Arrêt Boulevard Leclerc + 3 min de marche

Avec l’extension de Mons-en-Barœul, une nouvelle paroisse est créée en 1954, la chapelle devenant trop petite, sous l’insistance de l’abbé SION une seconde église va être conçue par l’architecte Jean…

Paroisse Marthe et Marie en Baroeul