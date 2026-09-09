Heure du conte, Mons-en-Barœul / Bibliothèque, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Heure du conte 9 septembre – 2 décembre, certains mercredis Mons-en-Barœul / Bibliothèque Nord

Gratuit en continu, sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00

Des histoires lues par vos bibliothécaires pour voyager, s’émerveiller, et bien rigoler !

Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]

Un mercredi par mois ! heure du conte lecture

Ville de Mons en Baroeul