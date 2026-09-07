Visite guidée du Fort MacDonald – Mons en Baroeul, Le Fort MacDonald de Mons-en-Barœul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Visite guidée du Fort MacDonald – Mons en Baroeul Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Le Fort MacDonald de Mons-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Association Historique de Mons-en-Barœul vous invite au Fort Macdonald.

Partez à la découverte de ce Fort construit entre 1878 et 1880 sur les terres agricoles à un emplacement stratégique puisque situé à 47 mètres d’altitude.

L’armée allemande a occupé le bâtiment pendant les deux conflits mondiaux du XXe siècle. Il a servi aussi à des unités de transmissions, notamment une section colombophile entre les deux guerres. Propriété de la ville depuis 1973, c’est aujourd’hui un lieu culturel.

Partenariat entre l’Association Historique de Mons-en-Baroeul et la Ville de Mons-en-Baroeul.

Le Fort MacDonald de Mons-en-Barœul Rue de Normandie 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France https://www.histo-mons.fr/association/ahmb.php Métro Ligne 2, Station Fort de Mons

Bus Ligne 13, Arrêt Bourgogne

L’Association Historique de Mons-en-Barœul vous invite au Fort Macdonald.

©Association Historique de Mons-en-Baroeul