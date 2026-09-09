Visite guidée de la Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE, Villa Saint-Luc, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Visite guidée de la Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE 19 et 20 septembre Villa Saint-Luc Nord

Visites commentées de 50 min pour des groupes de 8 personnes sur réservation. A partir de 12 ans. Non accessible aux personnes à mobilités réduites. Présentation de la Carte d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Partez à la découverte de cette belle maison bourgeoise aux influences Belle époque et Art Nouveau, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public. Ses propriétaires qui depuis 3 ans œuvrent à sa restauration et à sa valorisation, vous accueillent et vous proposent une visite guidée du rez-de-chaussée de ce chef d’œuvre du Haut-de-Mons. Le travail et la vie de

Gabriel PAGNERRE architecte monsois « hors norme » qui a réalisé plus de 400 maisons dans la Métropole lilloise et qui a érigé la Villa Saint-Luc, vous sont présentés au travers de quelques archives personnelles uniques.

Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de Lille.

Villa Saint-Luc 202 Rue du Général de Gaulle-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 03.59.57.94.00 https://reservation.lilletourism.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/ »}]

Partez à la découverte de cette belle maison bourgeoise aux influences Belle époque et Art Nouveau, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public.

©Thomas SANCHEZ