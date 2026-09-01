Bibliothèque du Puy Club de Crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Club de Crochet

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Participez au club de crochet samedi 26 septembre à 14h à la Bibliothèque du Puy-en-Velay. Ouvert dès 10 ans, aux débutants comme aux initiés, sur inscription.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Join the crochet club on Saturday, September 26, at 2:00 p.m. at the Puy-en-Velay Library. Open to anyone 10 years and older, from beginners to experienced crocheters; registration required.

L’événement Bibliothèque du Puy Club de Crochet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay