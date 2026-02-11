Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

2026-09-16

La 3e semaine de septembre, la haute-ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire revivre un 16ème siècle grandeur nature !

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

During the 3rd week of September, the upper town of Le Puy-en-Velay will be decked out in its finest Renaissance colors to bring you back to life in a life-size 16th century!

