Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Découvrez le sashiko, l’art traditionnel japonais de la broderie, lors d’un atelier accessible aux débutants. Une technique idéale pour raccommoder, embellir et personnaliser vos textiles.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover sashiko, the traditional Japanese art of embroidery, in a workshop open to beginners. It’s the perfect technique for mending, embellishing, and personalizing your textiles.

L’événement Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay