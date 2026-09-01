Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque du Puy-en-Velay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Découvrez le sashiko, l’art traditionnel japonais de la broderie, lors d’un atelier accessible aux débutants. Une technique idéale pour raccommoder, embellir et personnaliser vos textiles.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover sashiko, the traditional Japanese art of embroidery, in a workshop open to beginners. It’s the perfect technique for mending, embellishing, and personalizing your textiles.
L’événement Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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