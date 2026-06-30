Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau

Jardin Henri Vinay Espace bal du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Fondée en 2003, la Bande du Drac fait ses premières armes dans les bals folks de midi-Pyrénées. En 2005 ils décident de mescler musiques traditionnelles et rock. Le groupe monte alors sur scène et gagne un Tremplin en 2007.

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Jardin Henri Vinay Espace bal du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

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English :

Founded in 2003, La Bande du Drac cut their teeth at folk dances in the Midi-Pyrénées region. In 2005, they decided to “blend” traditional music and rock. The band then took the stage and won a Tremplin competition in 2007.

L’événement Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay