Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay
Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay mardi 18 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu
Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert de pré-ouverture. Grands habitués du Festival, Les Cris de Paris & Geoffroy Jourdain reviennent en cette année anniversaire pour ouvrir le Festival avec un programme profondément romantique et humaniste.
.
Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pre-opening concert. Festival regulars Les Cris de Paris & Geoffroy Jourdain return in this anniversary year to open the Festival with a deeply romantic and humanistic program.
L’événement Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay 11 mai 2026
- Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 12 mai 2026
- Conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay 12 mai 2026
- Exposition Ex(s)istere Musée Crozatier Le Puy-en-Velay 13 mai 2026
- Foire Expo du Puy-en-Velay 40ème édition Le Puy-en-Velay 13 mai 2026