Le Puy-en-Velay

Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu

Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert de pré-ouverture. Grands habitués du Festival, Les Cris de Paris & Geoffroy Jourdain reviennent en cette année anniversaire pour ouvrir le Festival avec un programme profondément romantique et humaniste.

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Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com

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English :

Pre-opening concert. Festival regulars Les Cris de Paris & Geoffroy Jourdain return in this anniversary year to open the Festival with a deeply romantic and humanistic program.

L’événement Paix sur la Terre Concert du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay