Du Terroir ! Séjour à vélo agri-culturel dans les Monts d’Ardèche, Le-Puy-en-Velay, Le Puy-en-Velay

Du Terroir ! Séjour à vélo agri-culturel dans les Monts d’Ardèche 23 – 30 août Le-Puy-en-Velay Haute-Loire

Trois tarifs au choix (réduit – plein – soutien) : 40 – 60 – 80 € / jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T12:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T14:00:00+02:00

Du Terroir ! Un séjour agri-culturel à travers les Monts d’Ardèche

Cet été, partez en voyage à vélo dans les Monts d’Ardèche à la découverte d’initiatives agricoles et gourmandes !

Un séjour collectif sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation durable.

Parcours accessible, du Puy-en-Velay (43 – Haute-Loire) jusqu’à Valence (26 – Drôme) en passant par la Dolce Via (07 – Ardèche).

Prochain départ : du 23 au 29 août

Le-Puy-en-Velay gare du puy en velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://univoyage.co/inscription/sejours-velo/du-terroir/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0641295846 »}, {« type »: « email », « value »: « inscriptions@univoyage.co »}] [{« link »: « https://univoyage.co/inscription/sejours-velo/terroir-2026/ »}]

Un séjour collectif sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation durable. Parcours accessible, du Puy-en-Velay (Haute-Loire) jusqu’à Valence (Drôme) en passant par la Dolce Via (Ardèche) séjour vélo

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