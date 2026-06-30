Bibliothèque du Puy Jeux d’énigmes et d’enquêtes Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Jeux d’énigmes et d’enquêtes

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La bibliothèque du Puy vous propose un moment jeux d’énigmes et d’enquêtes.

Résolvez des mystères et des énigmes en groupe autour d’un jeu d’enquête… allez vous trouver les solutions ?

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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

The Puy Library invites you to enjoy an afternoon of puzzles and mysteries.

Solve mysteries and puzzles as a group in an investigative game… will you find the answers?

L’événement Bibliothèque du Puy Jeux d’énigmes et d’enquêtes Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay