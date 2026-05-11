Le Roi qui n’aimait pas la musique Concert du Festival de la Chaise-Dieu Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Le Roi qui n’aimait pas la musique Concert du Festival de la Chaise-Dieu Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay samedi 22 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Le Roi qui n’aimait pas la musique Concert du Festival de la Chaise-Dieu
Théâtre du Puy-en-Velay Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert famille. Il était une fois un roi… qui détestait la musique ! Et comme il était roi, il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ? Un programme enthousiasmant pour petits et grands.
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Théâtre du Puy-en-Velay Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com
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English :
Family concert. Once upon a time, there was a king? who hated music! And since he was king, he decided to forbid his subjects to play a single note. But how could anyone live without music? An exciting program for young and old alike.
L’événement Le Roi qui n’aimait pas la musique Concert du Festival de la Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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