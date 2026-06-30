Bibliothèque du Puy Défis malins pour esprits vifs Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Défis malins pour esprits vifs Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 20 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Défis malins pour esprits vifs
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
La bibliothèque du Puy-en-Velay propose des défis malins, pour esprits vifs ! Participez à des épreuves scientifico-ludiques qui allient plaisir et découvertes. A partir de 10 ans.
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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
The Puy-en-Velay Library offers clever challenges for sharp minds! Take part in fun science-based activities that combine enjoyment and discovery. Ages 10 and up.
L’événement Bibliothèque du Puy Défis malins pour esprits vifs Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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