Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Un moment d’échange et de lecture pour les tout-petits et leurs parents.

Pour les 0-3 ans, durée 30 minutes.

Merci de respecter l’âge requis.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

A moment of exchange and reading for toddlers and their parents.

For 0-3 year olds, duration: 30 minutes.

Please respect the age limit.

