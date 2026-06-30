Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Rugissement grand spectacle de feu

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-17

La Compagnie La Salamandre vous propose une véritable épopée visuelle, inspirée des grandes heures du Moyen Âge et de l’histoire européenne.

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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

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English :

La Salamandre Theater Company presents a true visual feast, inspired by the golden age of the Middle Ages and European history.

L’événement Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay