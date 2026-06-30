Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay
jeudi 17 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Rugissement grand spectacle de feu
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-17
La Compagnie La Salamandre vous propose une véritable épopée visuelle, inspirée des grandes heures du Moyen Âge et de l’histoire européenne.
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
La Salamandre Theater Company presents a true visual feast, inspired by the golden age of the Middle Ages and European history.
L’événement Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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