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AGENDA · Le Puy-en-Velay

Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay

jeudi 17 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place du Breuil
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif réduit

Le Puy-en-Velay

Rugissement grand spectacle de feu

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-17

La Compagnie La Salamandre vous propose une véritable épopée visuelle, inspirée des grandes heures du Moyen Âge et de l’histoire européenne.
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

La Salamandre Theater Company presents a true visual feast, inspired by the golden age of the Middle Ages and European history.

L’événement Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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