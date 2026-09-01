Bibliothèque du Puy Club de lecture Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque du Puy-en-Velay · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Club de lecture
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Vous aimez les livres ? Venez partager vos coups de cœur, découvrir les sélections des bibliothécaires et échanger autour des livres à l’occasion d’un club de lecture le 22 septembre dès 18h !
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Do you love books? Come share your favorites, discover the librarians’ recommendations, and discuss books at a book club on September 22 starting at 6 p.m.!
L’événement Bibliothèque du Puy Club de lecture Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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