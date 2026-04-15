Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 18 avril 2026.
Bibliothèque Humaine Samedi 18 avril, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Samedi 18 avril 14h30-18h
Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. Consultez le catalogue des livres disponibles sur place.
Avec l’association Bibliothèque humaine.
De 14h30-18h – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. #atelier #Bibliothèque Humaine
Malenfer
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