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AGENDA · Bordeaux

Bibliothérapie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

mardi 17 novembre 2026 · Echoppe seniors Billaudel · Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Echoppe seniors Billaudel
Adresse
112 rue malbec
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur inscription obligatoire par mail

Bibliothérapie Mardi 17 novembre, 14h30 Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription obligatoire par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00

Avantage Pass senior : GRATUIT

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]
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