AGENDA · Bordeaux
Bibliothérapie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux
mardi 17 novembre 2026 · Echoppe seniors Billaudel · Bordeaux
Informations pratiques
Bibliothérapie Mardi 17 novembre, 14h30 Echoppe seniors Billaudel Gironde
Gratuit sur inscription obligatoire par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00
Avantage Pass senior : GRATUIT
Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]
Prenez soin de vous avec les livres et l’accompagnement d’une bibliothérapeute bordeaux seniors
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