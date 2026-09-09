Bibliothérapie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Informations pratiques

Bibliothérapie Mardi 17 novembre, 14h30 Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription obligatoire par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T14:30:00+01:00 – 2026-11-17T15:30:00+01:00

Avantage Pass senior : GRATUIT

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]

Prenez soin de vous avec les livres et l’accompagnement d’une bibliothérapeute bordeaux seniors