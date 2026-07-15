Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Biblis en Folie Cazelle Café

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Concert musiques du monde programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026.

Un quartet naviguant entre cumbia et swing, rythmes andins et sud-américains, musique des Balkans… parfois saupoudrées d’une pincée de jazz manouche. Quatre voix au service d’horizons éclectiques, des chansons, des sourires…

Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider et entrer dans la danse !

Tout public

Durée : 1h30 .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

World music concert scheduled as part of Biblis en folie 2026.

L’événement Biblis en Folie Cazelle Café Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)