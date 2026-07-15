Biblis en Folie Cazelle Café Villefranche-de-Rouergue
vendredi 2 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Biblis en Folie Cazelle Café
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Concert musiques du monde programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026.
Un quartet naviguant entre cumbia et swing, rythmes andins et sud-américains, musique des Balkans… parfois saupoudrées d’une pincée de jazz manouche. Quatre voix au service d’horizons éclectiques, des chansons, des sourires…
Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider et entrer dans la danse !
Tout public
Durée : 1h30 .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
World music concert scheduled as part of Biblis en folie 2026.
L’événement Biblis en Folie Cazelle Café Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Mammobile dépistage du cancer du sein Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026
- Cinéma en plein air Tous en scène ! Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026
- La Ville aux Enfants Jeux de société Petits jeux Grands jeux Echecs avec Youri Jeux à bulles avec le CPIE Villefranche-de-Rouergue 22 juillet 2026
- Soirée conviviale à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue 23 juillet 2026
- Opéra Bastide Les Voix du futur Villefranche-de-Rouergue 23 juillet 2026