Biblis en Folie Ciné surprise Villeneuve
samedi 3 octobre 2026 · Villeneuve
Informations pratiques
Villeneuve
Biblis en Folie Ciné surprise
4 rue Pavée Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Séance ciné-surprise jeune public, programmée dans le cadre de Biblis en folie 2026.
Pour Biblis en folie, la médiathèque de Villeneuve se transforme en salle de cinéma. Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir en famille un film d’animation enchanteur, dont le titre ne sera dévoilé qu’une fois les spectateurs confortablement installés. Une projection pleine de surprise et de magie !
Jeune public, dès 6 ans
Durée 1h20 .
4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Surprise movie screening for young audiences, part of the Biblis en folie 2026 festival.
L’événement Biblis en Folie Ciné surprise Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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