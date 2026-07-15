Informations pratiques

Villeneuve

Biblis en Folie Ciné surprise

4 rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Séance ciné-surprise jeune public, programmée dans le cadre de Biblis en folie 2026.

Pour Biblis en folie, la médiathèque de Villeneuve se transforme en salle de cinéma. Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir en famille un film d’animation enchanteur, dont le titre ne sera dévoilé qu’une fois les spectateurs confortablement installés. Une projection pleine de surprise et de magie !

Jeune public, dès 6 ans

Durée 1h20 .

4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Surprise movie screening for young audiences, part of the Biblis en folie 2026 festival.

L’événement Biblis en Folie Ciné surprise Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)