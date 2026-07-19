Informations pratiques

Villeneuve

Biblis en Folie Forro do sol

4 rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Concert de musique brésilienne programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026.

Le duo Forró do Sol revisite les standards de la musique traditionnelle du nordeste brésilien. Laissez-vous porter par les harmonies chaudes de la guitare se baladant sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser tous les courants de cette musique populaire.

Public Tout public

Durée 1h00 .

4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

A concert featuring Brazilian music is scheduled as part of Biblis en folie 2026.

L’événement Biblis en Folie Forro do sol Villeneuve a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)