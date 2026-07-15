Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Biblis en Folie La Guinguette Magique

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle La guinguette magique Cie Docteur Troll

Lecture et magie populaire

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie et de la lecture se partagent avec passion. Au menu : mentalisme, tours de cartes, numéros de triche… Les spectateurs n’auront plus qu’à choisir pour que les artistes présentent leurs numéros à l’ensemble de la tablée. La Carte des vins comportera des surprises autour de la lecture d’albums jeunesse, de textes et poèmes.

Tout public, dès 5 ans

Durée : 2h .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Show %AB The Magical Guinguette %BB ? Cie Docteur Troll

Storytelling and Folk Magic

Part of the Biblis en folie 2026 program

L’événement Biblis en Folie La Guinguette Magique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)