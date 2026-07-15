Biblis en Folie La Guinguette Magique Villefranche-de-Rouergue
samedi 3 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Biblis en Folie La Guinguette Magique
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle La guinguette magique Cie Docteur Troll
Lecture et magie populaire
Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie et de la lecture se partagent avec passion. Au menu : mentalisme, tours de cartes, numéros de triche… Les spectateurs n’auront plus qu’à choisir pour que les artistes présentent leurs numéros à l’ensemble de la tablée. La Carte des vins comportera des surprises autour de la lecture d’albums jeunesse, de textes et poèmes.
Tout public, dès 5 ans
Durée : 2h .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Show %AB The Magical Guinguette %BB ? Cie Docteur Troll
Storytelling and Folk Magic
Part of the Biblis en folie 2026 program
L’événement Biblis en Folie La Guinguette Magique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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