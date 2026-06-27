Informations pratiques

Chartres

Biblis en folie Lectorales

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03 16:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Humour et Littérature, rions-z’un peu z’ensemble ! Antoine Marneur du Théâtre du Détour, et Bruno de Saint-Riquier, du Théâtre de la Forge, deux comédiens de talent, donnent vie à une sélection de textes où l’humour se décline sous toutes ses formes.

Leur interprétation met en lumière toute la richesse et la fantaisie de la littérature. Un spectacle vivant, accessible à tous, pour partager le plaisir des mots. Tout public. Sur réservation. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Humor and Literature—let’s have a little laugh together! Antoine Marneur of the Théâtre du Détour and Bruno de Saint-Riquier of the Théâtre de la Forge, two talented actors, bring to life a selection of texts where humor takes on all its many forms.

L’événement Biblis en folie Lectorales Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES