Biblis en folie Lectorales Chartres
samedi 3 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Biblis en folie Lectorales
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03 16:45:00
Date(s) :
2026-10-03
Humour et Littérature, rions-z’un peu z’ensemble ! Antoine Marneur du Théâtre du Détour, et Bruno de Saint-Riquier, du Théâtre de la Forge, deux comédiens de talent, donnent vie à une sélection de textes où l’humour se décline sous toutes ses formes.
Leur interprétation met en lumière toute la richesse et la fantaisie de la littérature. Un spectacle vivant, accessible à tous, pour partager le plaisir des mots. Tout public. Sur réservation. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Humor and Literature—let’s have a little laugh together! Antoine Marneur of the Théâtre du Détour and Bruno de Saint-Riquier of the Théâtre de la Forge, two talented actors, bring to life a selection of texts where humor takes on all its many forms.
L’événement Biblis en folie Lectorales Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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