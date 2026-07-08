Biblis en folie Médiathèque Montceau-les-Mines
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Biblis en folie
Médiathèque 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 20:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Biblis en folie revient pour une 3ème édition ! À l’occasion des Journées nationales des bibliothèques et médiathèques, cet événement met en lumière un service public culturel essentiel. Avec près de 15 500 lieux de lecture en France, accessible à 97 % de la population en moins de 10 minutes, c’est toute une richesse à (re)découvrir.
À Montceau-les-Mines, la journée sera rythmée par deux temps forts
– à 10h30, Histoires pour les tous petits Autour du bateau de Monsieur Zouglouglou
Dans son bateau en coquille de noix, Monsieur Zouglouglou accueille la souris, la reinette, le lapin et le chat. Oui, mais voilà ! Dans une noix, il n’y a pas tant de place que cela !
Dès 2 ans, réservation conseillée.
– À 20h, concert en soirée avec Mira Céti
Musique sombre, céleste, spirituelle, hors du temps, chants sacrés.
Tout public. Gratuit. .
Médiathèque 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 73 37
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English : Biblis en folie
L’événement Biblis en folie Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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