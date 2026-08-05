Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:15:00

fin : 2026-10-03 11:45:00

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion des journées nationales Biblis en folies, la médiathèque ouvre les portes de sa réserve. Découvrez des livres précieux de la fin du XVe siècle, des journaux datant de l’apparition de la presse illustrée, des manuscrits du poète Alain Borne !

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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

%C0 As part of the national Biblis en folies event, the media library is opening the doors to its storage area. Discover rare books from the late 15th century, newspapers dating back to the advent of the illustrated press, and manuscripts by the poet Alain Borne!

L’événement Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens Montélimar a été mis à jour le 2026-08-05 par Montélimar Tourisme Agglomération