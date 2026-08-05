Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens Médiathèque Intercommunale Montélimar
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:15:00
fin : 2026-10-03 11:45:00
Date(s) :
2026-10-03
À l’occasion des journées nationales Biblis en folies, la médiathèque ouvre les portes de sa réserve. Découvrez des livres précieux de la fin du XVe siècle, des journaux datant de l’apparition de la presse illustrée, des manuscrits du poète Alain Borne !
.
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 As part of the national Biblis en folies event, the media library is opening the doors to its storage area. Discover rare books from the late 15th century, newspapers dating back to the advent of the illustrated press, and manuscripts by the poet Alain Borne!
L’événement Biblis en folie Visite de la réserve de livres anciens Montélimar a été mis à jour le 2026-08-05 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026