Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente, Archives de la Charente, Angoulême

Informations pratiques

Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente 4 janvier – 18 avril 2027 Archives de la Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-04T08:30:00+01:00 – 2027-01-04T17:00:00+01:00

Fin : 2027-04-18T08:30:00+02:00 – 2027-04-18T17:00:00+02:00

Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…

Programmation précise à venir !

Archives de la Charente 24 avenue Gambetta, 16000 Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26 75 36 09 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/agenda/n:168 Accès par transports en commun à privilégier, pas de parking public

Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…

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