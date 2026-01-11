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Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente, Archives de la Charente, Angoulême

lundi 4 janvier 2027 · Archives de la Charente · Angoulême

Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente, Archives de la Charente, Angoulême

Informations pratiques

Début
lundi 4 janvier 2027
Fin
dimanche 18 avril 2027
Lieu
Archives de la Charente
Adresse
24 avenue Gambetta, 16000
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente

Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente 4 janvier – 18 avril 2027 Archives de la Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-04T08:30:00+01:00 – 2027-01-04T17:00:00+01:00
Fin : 2027-04-18T08:30:00+02:00 – 2027-04-18T17:00:00+02:00

Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…
Programmation précise à venir !

Archives de la Charente 24 avenue Gambetta, 16000 Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26 75 36 09 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/agenda/n:168 Accès par transports en commun à privilégier, pas de parking public
Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…

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