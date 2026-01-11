Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente, Archives de la Charente, Angoulême
lundi 4 janvier 2027 · Archives de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Bicentenaire de la photo aux Archives de la Charente 4 janvier – 18 avril 2027 Archives de la Charente Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-04T08:30:00+01:00 – 2027-01-04T17:00:00+01:00
Fin : 2027-04-18T08:30:00+02:00 – 2027-04-18T17:00:00+02:00
Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…
Programmation précise à venir !
Archives de la Charente 24 avenue Gambetta, 16000 Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 26 75 36 09 https://lasource.archives.lacharente.fr/n/agenda/n:168 Accès par transports en commun à privilégier, pas de parking public
Tout au long du premier semestre 2027, les Archives de la Charente célèbrent le Bicentenaire de la Photographie; Au programme, spectacle, conférences, ateliers jeunes et adultes…
©
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026
- Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible FRAC Poitou-Charentes Angoulême 4 juillet 2026
- Bouge au Champ de Mars #2 Angoulême 5 juillet 2026
- Dimanche en famille Les vitraux du musée Rue Corneille Angoulême 5 juillet 2026
- Visite guidée L’hôtel de ville et les tours de l’ancien château comtal Angoulême 5 juillet 2026