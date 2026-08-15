Informations pratiques

Figeac

BicycLot

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

BicycLot est une rencontre itinérante à vélo consacrée aux alternatives locales

BicycLot est une rencontre itinérante à vélo consacrée aux alternatives locales. Au fil d'une boucle de 60 km, les participants partent à la découverte de trois lieux et de leurs initiatives. Une escapade collective à vélo associant activité de plein air, rencontres et découverte d'initiatives locales. Le parcours présente un dénivelé positif de 900 mètres. Participation limitée à 30 personnes.

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Figeac 46100 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com

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English :

BicycLot is a bike tour dedicated to local alternatives

L’événement BicycLot Figeac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Figeac