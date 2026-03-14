Les Mardis de l’Été à Figeac, concert pop Léonie Figeac mardi 18 août 2026.

Figeac

Les Mardis de l’Été à Figeac, concert pop Léonie

Cour du Puy Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Soirée Meules Bleues Festival, présenté par Lot of good Days !

Avec une pop lumineuse et fédératrice, Léonie s’impose comme une formation émergente de la scène française

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Soirée Meules Bleues Festival, présenté par Lot of good Days !

Avec une pop lumineuse et fédératrice, Léonie s’impose comme une formation émergente de la scène française. Porté par plusieurs millions d’écoutes et une forte présence en ligne, le groupe développe un univers à la fois solaire, sensible et résolument moderne. Déjà programmé sur différentes scènes et soutenu par de nombreuses diffusions radios, Léonie propose des concerts pensés comme des moments de partage et d’énergie avec le public.

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Cour du Puy Figeac 46100 Lot Occitanie communicationculturelle@grand-figeac.fr

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English :

Tuesday is show day!

The City of Figeac invites you to %E0 share wonderful artistic discoveries in the enchanting setting of the Cour du Puy.%A0

Meules Bleues Festival Evening, presented by %AB Lot of Good Days %BB!

With their bright and unifying pop sound, Léonie is establishing itself as an emerging act on the French music scene

L’événement Les Mardis de l’Été à Figeac, concert pop Léonie Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac