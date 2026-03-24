Bien-être au musée Tisane relax Atelier autour des plantes médicinales Abbaye de Graville Le Havre

Bien-être au musée Tisane relax Atelier autour des plantes médicinales

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les plantes médicinales, dites simples, étaient cultivées dans les abbayes dès le Moyen-Âge. Graville ne conserve malheureusement plus de traces de ces jardins. En compagnie de Julie Arqué, herbaliste, et par le biais de jeux de reconnaissances et d’expériences sensorielles, venez découvrir ces plantes qui soignent leur préparation, leur utilisation, leurs bienfaits, les contre-indications… et préparez votre propre tisane.

Durée 1h30

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Bien-être au musée Tisane relax Atelier autour des plantes médicinales

L’événement Bien-être au musée Tisane relax Atelier autour des plantes médicinales Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie