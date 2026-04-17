Bien-être Olfactif Rencontres Parfumées Château des Baumes Istres

Istres

Bien-être Olfactif Rencontres Parfumées

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 17h.

Différents créneaux 10h/ 11h/ 14h/ 15h/ 16h/ 17h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Passionnée par les huiles essentielles, Violaine a toujours utilisé ces techniques pour le bien-être qu’elles procurent au gré d’une relaxation olfactive, d’un atelier thématique ou d’une promenade au coeur de la nature.

Dans une atmosphère apaisante et en petits groupes de six personnes, Violaine Sinsou propose une découverte des bienfaits des huiles essentielles pour le bien-être.



La thématique Zen au fil de l’eau met l’accent sur la sérénité et le calme mental, à travers une synergie aux notes aquatiques et herbacées, idéale pour apaiser l’esprit et favoriser une atmosphère paisible. Les participants pourront repartir avec un stick inhalateur de cette synergie.



Chaque huile essentielle est une messagère qui vient nous délivrer une information directement à notre système limbique, siège de notre mémoire et de nos émotions .

Des instants de pur bonheur et de partage au gré d’un voyage olfactif et sensoriel unique car toutes les huiles essentielles ont un message personnel à nous délivrer.



Atelier de 45 minutes.



Dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Parfumées. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Passionate about essential oils, Violaine has always used these techniques for the well-being they bring, whether it?s olfactory relaxation, a themed workshop or a walk in the heart of nature.

L’événement Bien-être Olfactif Rencontres Parfumées Istres a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Istres